Son dakika! AFAD: "Marmaris'te bugün şiddetli rüzgar olacağı tahmin edilmektedir. Yangın alanlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız tedbirli olmalıdır." - Haberler

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Son dakika! AFAD: "Marmaris'te bugün şiddetli rüzgar olacağı tahmin edilmektedir. Yangın alanlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız tedbirli olmalıdır."

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika! AFAD: 'Marmaris'te bugün şiddetli rüzgar olacağı tahmin edilmektedir. Yangın alanlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız tedbirli olmalıdır.'

Son dakika haberleri... AFAD: "Marmaris'te bugün şiddetli rüzgar olacağı tahmin edilmektedir.

AFAD: " Marmaris'te bugün şiddetli rüzgar olacağı tahmin edilmektedir. Yangın alanlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız tedbirli olmalıdır." - ANKARA

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