Son Dakika | ADÜ Rektörü Aldemir, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği'ni ağırladı - Haberler

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Son Dakika | ADÜ Rektörü Aldemir, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği'ni ağırladı

Son Dakika | ADÜ Rektörü Aldemir, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği'ni ağırladı

Son dakika habere göre Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

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Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, vatanı, milleti ve mukaddes değerleri için canlarını feda eden şehitlerin her zaman minnet ve şükranla anılacağını belirterek, "En yüce mertebe olan 'şehitlik' mertebesinde olan kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Onlar bu toprakları vatan yapan şuurun en yüce temsilcileri. Ruhları şad olsun" dedi.

Ziyaret karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi Selçuk Aydın Yerel Haberler Son Dakika

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