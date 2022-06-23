Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum, canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı...
İhlas Haber Ajansı - Yerel
Son dakika haber... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum, canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı uygulanmamalı mı sorusunu kamuoyunun dikkatine sunuyorum.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum, canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı uygulanmamalı mı sorusunu kamuoyunun dikkatine sunuyorum." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Yerel