Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum, canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı... - Haberler

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Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum, canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı...

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum, canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı...

Son dakika haber... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum, canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı uygulanmamalı mı sorusunu kamuoyunun dikkatine sunuyorum.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum, canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı uygulanmamalı mı sorusunu kamuoyunun dikkatine sunuyorum." - ANKARA

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