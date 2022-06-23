Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum, canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı... Son dakika haber... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum, canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı uygulanmamalı mı sorusunu kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum, canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı uygulanmamalı mı sorusunu kamuoyunun dikkatine sunuyorum." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum, canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı... - Haberler

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