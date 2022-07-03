Son dakika! ABD'de polis timsahı elleriyle nehre götürdü Son dakika haberleri... ABD'nin Georgia eyaletindeki bir evin verandasına giren timsah, olay yerine gelen polis tarafından yakalanarak nehre bırakıldı. ABD'nin Georgia eyaletindeki bir evin verandasına giren timsah, olay yerine gelen polis tarafından yakalanarak nehre bırakıldı. ABD'nin Georgia eyaletindeki Kingsland kentinde bir evin verandasına timsah girdi. Ev sahipleri, davetsiz misafiri fark ettikten hemen sonra polise haber verdi. Olay yerine gelen Kingsland Polis Departmanı'ndan görevli memur Thornton, timsahı yakaladı. Çevresine zarar vermesini önlemek için timsahın ağzını kapatan Thornton, nehrin yakınlarında timsahı serbest bıraktı. Yolunu bulan timsah Saint Marys Nehri'ne geri döndü. - GEORGIA İhlas Haber Ajansı / Yerel Tam Gemi Şok Denemeleri Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika! ABD'de polis timsahı elleriyle nehre götürdü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.