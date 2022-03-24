Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Çevre yolu Çukurköy Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Kütahya istikametine gitmekte olan Himmet K. idaresindeki 43 U 9446 ve Atilla T. idaresindeki 43 NN 799 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.