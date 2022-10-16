Son Dakika | 3 arkadaşın cenazesine yoğun katılım

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlama sonrasında hayatını kaybeden Şaban Yıldırım, Mehmet Bulut ve Okan Akgün, Ahatlar köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Taş Kömür İşletmelerinin Amasra Müessesesi'nde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybeden Şaban Yıldırım, Okan Akgün ve Mehmet Bulut son yolculuklarına uğurlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte bazı partilerin genel başkanları ve yardımcıları da cenazeye katıldı. Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninde 3 arkadaşın tabutları yan yana koyuldu. Tabutların başına gelen aileler uzun süre ağıt yakarken, cenaze namazına yoğun katılım oldu. Kılınan cenaze namazının ardından maden şehitleri Ahatlar mezarlığına defnedildi. - BARTIN