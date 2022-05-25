Somtaş ailesinin acı günü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somtaş ailesinin acı günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Somtaş ailesinin acı günü

Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ın babası İzzet Somtaş hayatını kaybetti.

Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ın babası İzzet Somtaş hayatını kaybetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ın bir süredir hastanede tedavi gören babası İzzet Somtaş hayatını kaybetti. Merhum Somtaş'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, yayımladığı taziye mesajında, "Ahirete irtihal eden Spor AŞ Genel Müdürümüzü İbrahim Somtaş'ın kıymetli babası İzzet Somtaş'a Allah'tan rahmet, değerli çalışma arkadaşımız İbrahim Somtaş ve ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hulusi Akar, Kayseri, Cenaze, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title