Somalı şehitler anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehadetlerinin yıldönümü olan Somalı şehitleri Jandarma Komando Er Serhat Serdar, Jandarma Komando Er Ümit Can ve Muhabere Er Ahmet Kalender'i mevlit ve pilav hayrı ile andı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehadetlerinin yıldönümü olan Somalı şehitleri Jandarma Komando Er Serhat Serdar, Jandarma Komando Er Ümit Can ve Muhabere Er Ahmet Kalender'i mevlit ve pilav hayrı ile andı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi dahilinde düzenlediği anma ve hayır programına Soma ilçesiyle devam etti. Şehadetlerinin yıldönümü olan kahramanlar Jandarma Komando Er Serhat Serdar, Jandarma Komando Er Ümit Can ve Muhabere Er Ahmet Kalender için anma programı düzenlendi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Belediye Başkan Yardımcısı, İlçe Jandarma Komutanı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, İlçe Müftü Yardımcısı, şehit ve gazi dernekleri temsilcileri, şehit aileleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerin ruhlarına ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın sonunda şehit ailelerine protokol üyeleri tarafından Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, aziz şehitleri rahmetle andı. - MANİSA