Soma'da Pazar Fiyatları El Yakıyor, Pazarcı da Vatandaş da Tepkili: "100 Lira Artık 10 Lira Yerine Geçiyor"

Haber: Osman Bekar

(MANİSA) - Soma pazarında hem vatandaş hem de pazarcı esnafı, artan maliyetler ve düşen alım gücü nedeniyle zor günler geçiriyor. Alışverişe gelen bir vatandaş, "Artık 100 lira, 10 lira yerine geçiyor. Herkes şikayetçi. Pazar fiyatları düşmez, kış geliyor, daha da artar" ifadelerini kullandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde pazara alışverişe gelen vatandaşlar pahalılıktan dert yanarken, esnaf ise iş yapamamaktan yakındı.

Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş, temel gıda ürünlerindeki fiyat artışına dikkat çekerek, "Bazı ürünler uygun ama bazıları çok pahalı. Fasulye hiç yüz liradan aşağı inmedi. Bu artık hükümetin politikası mıdır bilmiyorum ama çiftçinin desteklenmesi lazım. Normal bir emekli 16 bin 800 lirayla geçinemez" dedi.

Bir vatandaş, bazı ürünlerin uygun, bazılarının çok pahalı olduğunu belirterek, "Fasulye hiç yüz liradan aşağı inmedi. Bu artık hükümetin politikası mıdır bilmiyorum ama çiftçiyi desteklemesi lazım. Normal bir emekli 16 bin 800 lirayla geçinemez" diye konuştu.

"Yumurta en uygun ürün ama satışlar düştü"

Yumurta satan pazarcı ise fiyatların görece sabit kalmasına rağmen vatandaşın alım gücünün azaldığını ifade ederek, "Yumurta fiyatları orta seviyede gidiyor ama genel piyasaya göre yine yüksek. Koli bazında 120 liradan başlıyor, 220 liraya kadar gidiyor. 30'lu bazda 110-150 lira civarında. Vatandaşa pahalı geliyor. Önceden bu tezgahı bitirirdik, şimdi gördüğün gibi üçte ikisi duruyor. Ekonomi şu anda zirvede; hem bize hem vatandaşa göre" değerlendirmesini yaptı.

"150 dönüm domates ektim, zarar ettim"

Yeşillik satan bir üretici, domatesten büyük zarar ettiğini dile getirerek, "150 dönüm domates ektim. Bin 300 işçiye verdik, iki tane ziraatçi tuttuk. Şu anda o borçları ödeyemiyorum. Dört liraya salçalığa verdim, üç buçuk milyon harcadım ama karşılığını alamadım. Üç yüz torba gübre kullandım, torba bin 500 lira. Nasıl çıkacağım işin içinden? Üç oğlum, üç gelinim var; hep birlikte çalışıyoruz ama geçinemiyoruz" dedi.

Bir başka pazarcı, artan akaryakıt fiyatlarının maliyetleri doğrudan etkilediğini vurgulayarak, "Pazar fiyatları normal ama mazot 55 lira. Vatandaş alabiliyor mu? Kişiden kişiye değişiyor. Emekli zorlanıyor, bizim elimizden gelen bir şey yok" diye konuştu.

"100 lira artık 10 lira gibi oldu"

Bir diğer esnaf, fiyatların ülke genelindeki ekonomik durumdan kaynaklandığını ifade ederek, "Fiyatlar şu anda Türkiye şartlarına göre normal. Artık 100 lira, 10 lira yerine geçiyor. Herkes şikayetçi. Pazar fiyatları düşmez, kış geliyor, daha da artar" dedi.

"Alım gücü yok, vatandaş yarım kilo alıyor"

Bir başka üretici esnaf, vatandaşın alım gücünün kalmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Pazar fiyatları normal ama vatandaşa yüksek geliyor. Vatandaşın alım gücü yok, nasıl alsın? 17 bin lira maaşla nasıl geçinecek vatandaş? Artık çoğu müşteri iki kilo yerine bir kilo, hatta yarım kilo alıyor. Üç yıldır fiyatlar aynı ama satış yok. Maliyetler yüzde 200 arttı. Biz üreticiyiz, kendi ürünümüzü satıyoruz ama para kazanamıyoruz."

Pazarda alışveriş yapan bir emekli vatandaş da geçim derdini şu sözlerle dile getirdi:

"Emekliyim. 20 bin lira maaşla nasıl geçineyim? Çocuk üniversitede okuyor. Artık ucuz ne varsa onu alıyoruz. Meyve, sebze zaten alamıyoruz. Muz 100 lira, limon 80 lira olmuş. Millet gariban, sadece bakıyor. Milletvekillerinin maaşları düzgün ama emekliye gelince 10-20 lira zam. Yetişmiyor."

Bir kadın üretici esnaf ise yaşanan durumu şöyle özetledi:

"Evet, üreticiyim. Pazar fiyatları döneme ve hava şartlarına göre değişiyor. Bazen memnunum, bazen iş olmuyor. Günü kurtarıyoruz. Tezgahın öbür tarafındaki de haklı, biz de haklıyız. Alım gücü ortada, maliyetler ortada. Hayırlısı diyelim."