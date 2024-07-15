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Soma'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınamadı

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Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı ve çalışmalara ekip takviyesi yapıldı.

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde Deniş Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 12.18'de çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 12.28'de ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın yoğun rüzgar nedeni ile kontrol altına alınamadı. Çalışmalara ekip takviyesi yapıldı. Yangına 5 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz, 4 dozer ile müdahale devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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