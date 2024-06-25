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Soma'da meydana gelen depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Gece yarısı Soma'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı. Kısa süren depremin korkunç sesi de kaydedildi.

Gece yarısı 01.36'da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kısa sürmesine rağmen depremin korkunç sesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinden de hissedildi. Depremin, 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken, Soma'daki iki farklı apartmanın güvenlik kameraları sarsıntıyı ve sarsıntıyla birlikte ortaya çıkan sesi kaydetti. Görüntülerde saat 01.36'da sarsıntının büyük bir ses ile başladığı ve kısa sürdüğü görülüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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