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Soma'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

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Manisa Valisi Enver Ünlü, Soma'da çıkan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

(MANİSA)- Manisa Valisi Enver Ünlü, Soma'da dün başlayan orman yangının kısmen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını yaklaşık 24 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kısmen kontrol altına alındı. Manisa Valisi Enver Ünlü, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Soma ilçesi Deniş Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını saat 11.00 itibarıyla kısmen kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları başlatılmıştır. Bölgede 1 helikopter tedbir amaçlı uçuş yapmaya devam etmektedir. Yangını söndürmek için canla başla çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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