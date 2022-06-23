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SOLOTÜRK'ün nefes kesen provası

İhlas Haber Ajansı - Erhan Erdoğan - Yerel
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SOLOTÜRK'ün nefes kesen provası Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Yalova semalarında düzenleyeceği gösteri öncesi gerçekleştirdiği uçuş provası büyük beğeni topladı.

SOLOTÜRK'ün nefes kesen provası

YALOVA - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Yalova semalarında düzenleyeceği gösteri öncesi gerçekleştirdiği uçuş provası büyük beğeni topladı.

Yalova'da 26 Haziran Pazar günü yapılacak gösteri uçuşuna hazırlanan SOLOTÜRK, son provasını gerçekleştirdi. Yalova semalarında F-16 savaş uçağıyla gerçekleştirilen provayı çok sayıda Yalovalı takip etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı üzerinde uçan F-16 savaş uçağı ile yapılan birbirinden zorlu manevralarla izleyicileri mest etti. Prova yaklaşık yarım saat sürdü.

SOLOTÜRK, 26 Haziran Pazar günü saat 16.00-.16.30 saatleri arasında Yalova semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Yerel

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