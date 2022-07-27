SOLOTÜRK'ün prova uçuşu nefes kesti SOLOTÜRK'ün Ordu'da yaptığı prova uçuşu nefes kesti. SOLOTÜRK'ün Ordu'da yaptığı prova uçuşu nefes kesti. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK ekibinin cuma günü, TEKNOFEST yarışmaları için düzenleyeceği akrobasi uçuşu vatandaşları heyecanlandırdı. TEKNOFEST Karadeniz Yarışmaları, 29-31 Temmuz tarihlerinde Ordu'da gerçekleştirilecek. Yarışmaların başlangıç gününde ise SOLOTÜRK, F-16 uçakları ile gösteri düzenleyecek. SOLOTÜRK'ün pilotları, yarışmalar öncesi Ordu semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. Tek uçakla yapılan ve zorluk derecesi yüksek hareketler ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar, SOLOTÜRK'ü internet ortamından takip ettiklerini, bu kadar yakından görmenin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. - ORDU İhlas Haber Ajansı / Yerel Türk Hava Kuvvetleri Karadeniz Ordu Yerel Haberler

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