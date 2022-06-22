SOLOTÜRK'ten Yalova'da muhteşem prova - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SOLOTÜRK'ten Yalova'da muhteşem prova

İhlas Haber Ajansı - Erhan Erdoğan - Yerel
 - Güncelleme:

SOLOTÜRK'ten Yalova'da muhteşem prova YALOVA Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Yalova semalarında düzenleyeceği gösteri uçuşu öncesi gerçekleştirdiği prova ile nefesleri kesti.

SOLOTÜRK'ten Yalova'da muhteşem prova

YALOVA Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Yalova semalarında düzenleyeceği gösteri uçuşu öncesi gerçekleştirdiği prova ile nefesleri kesti.

Yalova'da 26 Haziran Pazar günü yapılacak gösteri uçuşuna hazırlanan SOLOTÜRK ekibi, Yalova semalarında prova gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı üzerinde gerçekleşen prova uçuşunu vatandaşlar büyük ilgili ile takip etti. Prova uçuşunda SOLOTÜRK'ün gösteri için kullandığı F-16 savaş uçağına başka bir F-16 daha eşlik etti. 2 savaş uçağının provası yaklaşık 20 dakika sürdü. SOLOTÜRK, 23 Haziran Perşembe günü (yarın) de 16.00-16.30 saatleri arasında prova uçuşu yapacak. Ekip 26 Haziran Pazar günü ise gösteri uçuşuyla Yalovalıların karşısında olacak.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Yerel

Türk Hava Kuvvetleri Yalova 3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title