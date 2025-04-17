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SOLOTÜRK, Erzurum Semalarında Hava Gösterisi Yaptı

SOLOTÜRK, Erzurum Semalarında Hava Gösterisi Yaptı
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından '2025 Turizm Başkenti' ilan edilen Erzurum'da, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, 26 Nisan 2025 tarihindeki açılış için prova uçuşu gerçekleştirdi. Hava gösterisi izleyicilere adrenalini yüksek anlar yaşattı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, 26 Nisan 2025'te yapılacak olan resmi açılışta gösteri yapacak olan SOLOTÜRK ekibi, iki gün boyunca Erzurum'a semalarında uçtu.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK F-16 Ekibi, Erzurum'da çevre tanıma uçuşu yaparken hava şartları nedeniyle dün prova uçuşunu gerçekleştirememişti.

Cesaretin ve kabiliyetin timsali, göklerdeki yüz akımız SOLOTÜRK, bu gün güzel havayı da fırsat bilerek Erzurum semalarında 26 Nisan 2025 gününün provasını yaptı. SOLOTÜRK'ün yaptığı hava gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi. Erzurum semalarında pilotların yaptığı akrobasi hareketleri, izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşattı. Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (Flare) atıldığı prova, izleyenler tarafından merakla takip edildi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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