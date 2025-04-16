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SOLOTÜRK, Erzurum'da Prova Uçuşu Gerçekleştiriyor

SOLOTÜRK, Erzurum'da Prova Uçuşu Gerçekleştiriyor
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından '2025 Turizm Başkenti' ilan edilen Erzurum'da, SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, resmi açılış öncesi çevre tanıma ve prova uçuşu yapacak. Uçuşlar saat 11.30 ve 14.00'te gerçekleşecek.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, 26 Nisan 2025'te yapılacak olan resmi açılışta gösteri yapacak olan SOLOTÜRK ekibi, bu gün prova uçuşu gerçekleştirecek.

Hava şartlarında bir olumsuzluk yaşanmaması halinde; bu gün SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, Erzurum'da çevre tanıma ve prova uçuşu gerçekleştirecek.

Yapılan açıklamada çevre tanıma uçuşunun saat: 11.30'da, prova uçuşunun ise 14.00'da yapılacağı ifade edildi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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