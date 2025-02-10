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SOLOTÜRK, Erzincan'da Uçuş Gerçekleştirecek

SOLOTÜRK, Erzincan'da Uçuş Gerçekleştirecek
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Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 13 Şubat'ta SOLOTÜRK ekibi Erzincan semalarında uçuş yapacak. 11 Şubat'ta ise atletizm pistinde planlı uçuşlar düzenlenecek.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü münasebetiyle SOLOTÜRK ekibi 13 Şubat'ta Erzincan semalarında uçuş gerçekleştirecek.

Erzincan Valiliğinden yapılan duyuruda 11 Şubat'ta SOLOTÜRK tarafından Erzincan atletizm pisti üzerinde ve Erzincan semalarında planlı uçuşlar yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Gerçekleştirilecek planlı uçuşlar nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyinden ötürü vatandaşlarımızın tedirginlik yasamamaları için uçuşlara ilişkin bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmuştur" ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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