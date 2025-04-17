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SOLOTÜRK Ekibi Erzurum'a Geldi

SOLOTÜRK Ekibi Erzurum'a Geldi
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından '2025 Turizm Başkenti' ilan edilen Erzurum'da gösteri yapacak olan SOLOTÜRK ekibi, çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi ancak hava şartları sebebiyle prova uçuşunu ertelemek zorunda kaldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, 26 Nisan 2025'te yapılacak olan resmi açılışta gösteri yapacak olan SOLOTÜRK ekibi Erzurum'a geldi.

SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, dün Erzurum'da çevre tanıma uçuşu yaparken hava şartları nedeniyle prova uçuşu yapamadı ve sonraki güne erteledi. Bu arada Vali Mustafa Çiftçi, cesaretin ve kabiliyetin timsali, göklerdeki yüz akımız SOLOTÜRK ekibini makamında kabul etti. Ziyaret sırasında, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Ahmet Yer de hazır bulundu. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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