Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterileri nefes kesti - Haberler

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Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterileri nefes kesti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterileri nefes kesti

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterileri nefes kesti.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterileri nefes kesti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Doğu Park sahil kısmında Türk Yıldızları ve Solo Türk uçak gösterileri yapıldı. Binlerce Samsunlu, gösterileri izlemek için sahillere akın etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gösterilerde Türk pilotları hünerlerini sergiledi. Türk pilotlarının uçaklarla yaptığı akrobatik hareketler yürekleri ağza getirdi.

Saat 16.00'da başlayan gösterilerde ilk olarak Solo Türk, Samsun semalarında belirdi. Yaklaşık yarım saat süren gösteride yaptığı zorlu hareketlerle gökyüzünü süsleyen Solo Türk, daha sonra yerini Türk Yıldızları'na bıraktı. Türk Yıldızları da havanın kapalı olmasına rağmen nefes kesen bir gösteri sundu. Gösteriler, uçakların selamlama geçişiyle sona erdi. Gösterilerde pilotlar vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Gösteriler esnasında Doğu Park civarındaki tramvay, üst geçitler, cadde ve sokaklarda insan seli oluştu.

(Erdi Demür-Selim Kuşçu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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