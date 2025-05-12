Sol Parti Kemalpaşa İlçe Örgütü'nden Çay Üreticilerine Destek: "Sefalet Ücretini Kabul Etmiyoruz"

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Çay üreticilerinin karşılaştığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen basın açıklamasında konuşan Sol Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Müslüm Akbıyık, "Çay üreticilerini yok sayan, özel şirket patronları tarafından açıklanan ve üreticilerin maliyetlerini göz ardı eden, sefalete yol açacak taban fiyatı kabul etmiyoruz. Emeğimizin karşılığını alabileceğimiz bir taban fiyat açıklanmalıdır" dedi.

Sol Parti Kemalpaşa İlçe Örgütü, yaş çay üreticilerinin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması düzenledi.

"Çayımıza ve ÇAYKUR'a sahip çıkalım" sloganıyla düzenlenen açıklamada, yaklaşan çay sezonu öncesi belirlenmesi beklenen taban fiyatın üreticilerin talepleri doğrultusunda açıklanması gerektiği vurgulandı.

Basın açıklamasını okuyan Sol Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Müslüm Akbıyık, şunları söyledi:

"2025 yılı çay sezonunun açılışına sayılı günler kaldı. Çay üreticilerini zor günler bekliyor. ÇAYKUR, Varlık Fonu'na devredildi ve her yıl zarar ettiği açıklanıyor. Bu gelişmeler, ÇAYKUR'un devre dışı bırakılarak çay piyasasının özel sektörün egemenliğine bırakılmak istendiğini göstermektedir.

"Çay üreticilerini yok sayan, üreticilerin maliyetlerini göz ardı eden bu sefalet ücretini kabul etmiyoruz"

Seçim dönemlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gösterişli bir şekilde seçim yatırımı olarak açıklanan taban fiyat, bugün çay üreticileriyle adeta alay edercesine AKP Rize İl Başkanı ve özel sektör patronları tarafından duyurulmaktadır. Çay üreticilerini yok sayan, özel şirket patronları tarafından açıklanan ve üreticilerin maliyetlerini göz ardı eden bu sefalet ücretini kabul etmiyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ve üretim maliyetleri dikkate alınarak, insanca yaşayabileceğimiz ve emeğimizin karşılığını alabileceğimiz bir taban fiyat açıklanmalıdır. Buradan hükümete çağrıda bulunuyoruz, yaş çayda taban fiyat en az 35 TL olmalıdır. Kota ve kontenjan uygulamaları kaldırılmalıdır. ÇAYKUR, şirketçi bir anlayışla değil, emekçilerin denetiminde ve katılımıyla faaliyet göstermelidir. Özel sektör, açıklanan fiyatın altında çay alırsa; üreticilerimizin ezilmesine göz yummayacağız. Bu firmaların çay alım ruhsatları iptal edilmelidir."