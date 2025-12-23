Sol Parti Artvin İl Yöneticisi Uygun'dan Asgari Ücret Eleştirisi: "Bu Artış Emekçiyi Korumak Değil, Yoksulluğu Kalıcılaştırmaktır"

Haber : UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Sol Parti Artvin İl Yöneticisi Elyessa Uygun, "28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücret artan enflasyon, kira, gıda ve enerji giderleri karşısında daha şimdiden erimiştir. Bu artış, emekçiyi korumak yerine yoksulluğu kalıcı hale getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Uygun, asgari ücretin 1 Ocak 2026'dan itibaren net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğinin duyurulmasının ardından ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yapılan zammın yetersiz olduğunu, ekonomik koşullar ve yaşam maliyetleri dikkate alındığında asgari ücretin beklentilerin altında kaldığını söyledi.

Uygun, şunları kaydetti:

"2026 yılı için bu akşam açıklanan 28 bin 75 lira asgari ücret, aslında ihtiyar emekçilere reva görülen açlık belgesinin bir vesikası olarak kayıtlara geçmiştir. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik artış artan enflasyon, kira fiyatları, gıda ve enerji giderleri karşısında şimdiden erimiştir ya da yok hükmündedir diyebiliriz. Çünkü enflasyon oranı komisyonlarda değil, halkın mutfağında tespit edilmelidir. Bugün Türkiye'deki gerçek enflasyon çok daha yüksek olmasına rağmen yüzde 27 gibi bir artış insanları fakirliğe, yoksulluğa sevk etmekten başka bir şeye yol açmayacaktır. Yoksulluk da bu ülkede artık kalıcı olacaktır.

Mecburi ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlar çeşitli yollarla başvuracak; en çok da kredi çekecek veya kredi kartı kullanacaktır. Bu da gün sonunda bütün ödemelerin tıkanmasına ve iflasa yol açacağının temel göstergesidir. Bu açıklanan rakam, bir ailenin insanca yaşamasına yetmediği gibi tek bir çalışanın dahi ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır.

İktidar bir kez daha sermayeden yana olan tavrını ve tercihini yapmış; emeği ucuzlatmayı, ülkede yoksulluğu kalıcı hale getirmeyi ve vergi yükünü emekçinin sırtına yüklemeyi kendisine tasarruf olarak sunmuştur. Asgari ücret, bir geçim ücreti olmaktan çıkarılıp ortalama bir ücret haline getirilmiştir. Bu bizim talebimizdir; yani asgari ücret değil, ortalama bir ücret üzerinden belirlenmelidir. Aksi takdirde açlık bu ülkede kalıcı bir hal alacaktır ki bu durum yalnızca emeğinden geçinen yoksul insanları ilgilendirmektedir. Zaten üst gelir grubunun asgari ücretle bir bağı yoktur. Onlar, diğer iktidar destekleriyle steril ortamlarda yaşamlarını sürdürmektedir.

"Asgari ücret, açlık sınırının değil, yoksulluk sınırının üzerinde belirlenmelidir"

Bizler Sol Parti olarak yıllardır şunu söylüyoruz: Asgari ücret, açlık sınırının değil, yoksulluk sınırının üzerinde belirlenmelidir. Asgari ücret, yılda bir kez değil, enflasyon karşısında gerçekçi ve düzenli olarak artırılmalıdır. Vergi adaleti sağlanmadan ve temel tüketim maddelerinde kamusal denetim kurulmadan emekçinin nefes alması mümkün değildir. Buradan bir kez daha açıkça ifade etmek gerekir ki, bu ücret artışı kabul edilemez.

Emekçiler sadaka değil, emeğinin karşılığını istemektedir. İnsanca yaşam, barınma, beslenme ve ulaşım bir lütuf değil, en temel haktır. Sol partiler, sendikalar ve emek örgütleriyle birlikte bu adaletsiz düzene karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi, emeğin Türkiye'sini kurana kadar susmayacağımızı, geri adım atmayacağımızı ve bu tespit edilen asgari ücreti kabul etmediğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."