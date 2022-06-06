Sökeli minikler 'Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği'nde bir araya geldi - Haberler

Aydın'ın Söke ilçesinde 4-6 yaş Grubu Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik 'Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği' düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde 4-6 yaş Grubu Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik 'Kadim Oyunlar Şenliği' başlatıldı. Bu çerçevede Söke İlçe Müftülüğü 4-6 Yaş Grubu ve İhtiyaç Odaklı Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla 'Kadim Oyunlar Şenliği' düzenlendi. Kur'an Kursu Öğreticisi Güler Aydın'ın düzenlediği etkinlikte şenliğe dair bilgi veren İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, "Kadim oyunlardan faydalanarak, çocuğun eğlenmesi ve merakını gidermesi, çocukların gelişimi ve eğitimi ile özellikle yeni nesile kültürel değerlerin aktarımına destek olunması amaçlanmaktadır" diye konuşarak Güler Aydın'a ve katılımcılara teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Doğru'nun konuşmasının ardından minikler gün boyuna düzenlenen etkinlikler ile doyasıya eğlendi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel