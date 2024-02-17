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Söke Tarihini Öğreniyor Projesi Kapsamında İlyas Bey Camii Ziyareti

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Aydın'ın Söke ilçesinde 'Söke Tarihini Öğreniyor' projesi kapsamında, Seyda Fırat İlkokulu 4. sınıf öğrencileri İlyas Bey Camii'ni ziyaret etti. Ziyarette caminin tarihi bilgisi öğrencilere anlatıldı ve sorular yanıtlandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 'Söke Tarihini Öğreniyor' projesi kapsamında, Seyda Fırat İlkokulu 4. sınıf öğrencileri İlyas Bey Camii'ni ziyaret etti.

Söke Kaymakamlığı, Söke Milli Eğitim Müdürlüğü ve Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen 'Söke Tarihini Öğreniyor' projesi kapsamında faaliyetler sürüyor. Proje çerçevesinde Söke ilçesinde öğrenim gören temel eğitim ve orta öğretim öğrencilerin yaşadıkları şehrin ve çevresinin tarihi mekanlarını, kültürel özelliklerini keşfederek tanımaları, merak duygularını harekete geçirip yaşayarak öğrenmeleri, grup çalışmalarına aktif katılmaları, öğrencilerde tarih ve kültür bilinci oluştururken aynı zamanda bunları korumaları amaçlanıyor. Bu çerçevede Söke Seyda Fırat İlkokulu 4. sınıf öğrencileri İlyas Bey Camii'ni ziyaret etti. 1812 yılında yapımı tamamlanan İlyas Bey Camii'nin tarihi bilgisi İmam Hatip Ali Şahin tarafından öğrencilere anlatıldı. Caminin bölümlerinin tanıtımının yapıldığı programda, Uzman Vaiz Ahmet İsmail Seyrek öğrencilerin aklına takılan soruları yanıtladı. Program sonunda öğrencilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür edilerek, hediyeler verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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