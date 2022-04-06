Söke Pamuğu Su Koruyuculuğu Yürütme Kurulu Başkan Çerçioğlu ile görüştü

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de üyeleri arasında bulunduğu ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı-Türkiye (WWF) tarafından sekretaryası yürütülmekte olan 'Söke Pamuğu Su Koruyuculuğu Yürütme Kurulu', Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Kurul, pamuk üretimde suyu daha verimli kullanan sulama sistemlerine geçişi sağlamayı ve bunu yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Heyet Başkan Çerçioğlu'na ziyarette Söke Ovası'nda yürütülmekte olan basınçlı damla sulama pilot projesiyle ilgili bilgi de verdi. Söke pamuğunun Aydın tarımında önemli bir yeri olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak kuraklık ihtimaline karşı da önlemler aldıklarını vurgulayıp, "Susuzluk bizi yönetmeden biz suyu yönetelim" ifadelerini kullandı. Pamuk üretiminde daha iyi su yönetimi modeli oluşturulması için kurulan "Söke Pamuğu Su Koruyuculuğu Yürütme Kurulu'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, suyun doğru ve verimli kullanılması için oluşturulan her projeyi desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Ziyarette Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan Z. Derya Yıldırım Özata, Gökçen Karaduman, Gökçen Okulu ile Prof. Dr. Sevilay Topçu; Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hakan Olkaç, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Hakan Kirif; Söke Ziraat Odası'ndan Jülide Abacı, Kemal Gürbüz; İyi Tarım Uygulamaları Derneği'nden Şükran Bayçura'nın yanı sıra Adnan Akça yer aldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel