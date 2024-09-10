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Söke Pamuğu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Söke Pamuğu'nun Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Söke Pamuğu, özellikleri sayesinde kaliteli tekstil ürünlerinin üretiminde tercih ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AB'den coğrafi işaret tescili alan Söke Pamuğuyla tescilli ürün sayımız 27'ye yükseldi" dedi.

Söke Ticaret Borsası'nın 'Söke Pamuğu', Avrupa Birliği'nde tescil edilen ilk pamuk ürünü olarak tarihe geçti. 2 Ekim 2023 tarihinde PG1-TR03016 başvuru numarası ile Avrupa Birliği Komisyonu Tarım Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. Az çepelli, sarılık değeri düşük, parlak ve uzun lifli yapısıyla öne çıkan Söke Pamuğu bu özellikleri sayesinde elde edilen iplikler hem ince hem de dayanıklı olup, kaliteli tekstil ürünlerinin üretiminde tercih ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Söke Pamuğu'nun AB'den coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Yumaklı şu ifadelere yer verdi:

"Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4. ürünümüz 'Söke Pamuğu' oldu. AB'den coğrafi işaret tescili alan "Söke Pamuğu"yla tescilli ürün sayımız 27'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katmaya devam edecek. Hayırlı olsun" - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım ve Orman Bakanı Avrupa Birliği Ekonomi Güncel Yerel Tarım

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