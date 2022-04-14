Söke OSB yeni yönetimi belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Söke OSB yeni yönetimi belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Söke OSB yeni yönetimi belli oldu

Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapıldı.

AYDIN (İHA) - Söke Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyeti toplantısı Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapıldı. Kurumların müteşebbis heyette yer alacak isimleri belirlemesinin ardından yeni dönemin ilk müteşebbis heyeti toplantısında yönetim kurulu seçimi yapıldı.

Toplantıda Yönetim Kurulu'na Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Belediye Meclis Üyesi Haşim Çiftçi, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Algür, YİKOB İdari ve Mali İşler Müdürü Armağan Olgun seçildi.

Söke OSB Denetim Kurulu'nda ise Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Belediye Meclis Üyesi Metin Sakalar yer aldı. - AYDIN

Söke OSB yeni yönetimi belli oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi, Hüseyin Aksoy, Aydın, OSB, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title