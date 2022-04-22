Söke'de Sembolik Belediye Başkanı Koltuğa Oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Söke Belediye Başkanlığı koltuğuna Kemalpaşa İlkokulu öğrencisi Hasan Can Tosun oturdu.

Söke Belediye Başkanlığı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu yılki konukları Kemalpaşa İlkokulu öğrencileri oldu. Okul Müdürü Halime Yalburun, Sınıf Öğretmeni Nazan Sarıoğlu nezaretinde öğrenciler Hasan Can Tosun, Nursena Bal, Cihanbey Verici ve Aylin Usanmaz Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Söke Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Hüseyin Batir de bulundu.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, kendisini ziyaret eden öğretmen ve öğrencilerle yakından ilgilendi. Sembolik törende, başkanlık koltuğuna oturan Hasan Can Tosun ve arkadaşları taleplerini iletti. Tuncel, öğrencilerden gelen talepleri not aldı, imkanlar doğrultusunda taleplerin yerine getirileceğini söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZ AYDINLIK GELECEĞİMİZİN TEMİNATI"

Kendisine ziyarete gelen öğrenciler nezdinde tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, "Çocuklarımız aydınlık geleceğimizin teminatı. Tüm çocuklarımızın Bayramını ve Millet Meclisi'nin açılışının 102. yılını kutluyorum" dedi.

Başkan Tuncel, tüm çocukları 24 Nisan'da düzenlenecek Söke Belediyesi Uçurtma Şenliği'ne de davet etti.