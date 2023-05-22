Söke'nin önceki dönem belediye başkan yardımcısı Karakaş, sevinç ve hüznü aynı anda yaşadı

Söke Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, 24 saat geçmeden hem mutluluğu hem de hüznü yaşadı.

Söke Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, 24 saat geçmeden hem mutluluğu hem de hüznü yaşadı.

Söke Belediyesi önceki dönem başkan yardımcısı Ahmet Karakaş, kızı Beril'in evlenmesi ile büyük bir mutluluk yaşarken, düğün sabahında ise aldığı haber ile hüznü yaşadı. Karakaş'ın annesi Pazartesi sabah saatlerinde tedavi gördüğü ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti. Ahmet, Ali, Hüseyin, Ufuk ve Özlem Karakaş'ın anneleri Gülsüm Karakaş son yolculuğuna uğurlandı. 79 yaşındaki Gülsüm Karakaş, öğle namazına müteakip, Koca Camide kılınan cenaze namazı sonrası Balat Asri Mezarlığına defnedildi.

Ahmet Karakaş, sevinç ve hüznü aynı zamanda yaşadı. Akşamında kızı için tebrikleri kabul eden Karakaş, ertesi gün öğle saatlerinde annesi için taziyeleri kabul etti. - AYDIN