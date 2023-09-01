Söke'nin Kurtuluşu Etkinlikleri Başlıyor
Söke Belediyesi, ilçenin kurtuluşunu düzenleyeceği bir dizi etkinlikle kutlayacak.
Söke Belediyesi, ilçenin kurtuluşunu düzenleyeceği bir dizi etkinlikle kutlayacak.
Etkinlikler, 3 Eylül 2023 Pazar günü, Kemalpaşa Mahallesi, Madenciler Köprüsü Mevkii'nde saat 19.00'da Çocuk Şenliği ile başlayacak.
4 Eylül'de Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi'nde saat 18.30'da Sinan Meydan söyleşi ve imza günü düzenlenecek.
5 Eylül'de 'Kuvayi Milliye Destanı' isimli tiyatro oyun, Uğur Mumcu Parkı'nda saat 21.00'da Sökeliler ile buluşacak.
'6 Eylül Söke'nin Kurtuluş Günü'nde ise saat 20.30'da Can Gox, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek.
Başkan Mustafa İberya Arıkan, tüm ilçe halkını Söke'nin Kurtuluşu kapsamındaki etkinliklere davet etti.
Kaynak: ANKA / Yerel