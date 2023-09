Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı dolayısıyla düzenlenen törende ilk olarak Atatürk büstüne çelenk sunulurken, ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan yaptı. Başkan Arıkan konuşmasında, "Bir başka gururla, bir başka huzurla açtık gözlerimizi yeni güne. Mustafa Kemal'in 'özgürlük ve bağımsızlık' ışığı aydınlattı yüreklerimizi. Çünkü işgale karşı direnen Efelerimizin, Kuvayı Milliye destanını yazdıkları bu tarihi toprakların, Söke'mizin kurtuluş bayramına uyandık bugün. Canımız gibi sevdiğimiz evimiz, şehrimiz Söke'nin kurtuluşunun 101. Yılı, Kurtuluş günümüz hepimize kutlu olsun. Efeler diyarı, Kuvayı Milliye'nin destekçisi şehit kanları ile sulanan Söke'miz; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeften ve açtığı yolda yürümekten asla vazgeçmeyecektir. Zor zamanları el ele verip atlatan, her zorluğun altından birlikte kalkabilecek kudreti olan yüce milletimiz; bu topraklara bir daha düşmanın ayak basmasına izin vermeyecek ve içinde bulunduğumuz bu zor zamanlardan da aynı irade ve kuvvetle aydınlığa taşınacaktır. Burada olmamızı sağlayan 'toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranların' olduğunu asla unutmayacağız ve unutulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. 'Zafer benimdir' diyenlerin ışığında, kahraman şehitlerimizin kanları ile sulanmış ilelebet kalacağımız bu topraklarda bugünü, her 6 Eylül'de daha coşkulu kutlayacağız. Bu büyük mücadeleye önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, özgürlük mücadelesi uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi minnetle ve rahmetle anıyor; bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Özgürlüğümüzü her hücremizde hissettiğimiz şanlı günümüzün 101. yılı hepimize kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Söke Anadolu Lisesi öğrencisi Pelin Dönmez tarafından şiir okunurken, törende Söke Halk Eğitim Müdürlüğü ve Söke Belediyesi Halk oyunları ekipleri tarafından Zeybek oyunları gösterisi sergilendi.

Törene Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Tek, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, başta olmak üzere protokolün diğer temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN