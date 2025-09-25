Haberler

Söke Kent Konseyi'nden İtfaiyecilere Teşekkür Ziyareti

Söke Kent Konseyi, İtfaiye Haftası kapsamında İtfaiye Amirliği'ni ziyaret ederek itfaiye personeline teşekkür etti. Kent Konseyi Başkanı Ferahnaz Öztürk, itfaiyecilerin fedakar çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Söke Kent Konseyi, İtfaiye Haftası kapsamında Söke İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti. Ziyarette itfaiye personeline çalışmalarından dolayı teşekkür edilirken, fedakar çalışmalarında başarılar dilendi.

Söke Kent Konseyi Başkanı Ferahnaz Öztürk yaptığı açıklamada, "Kentimizin güvenliği için her an görev başında olan, zor zamanlarda yanımızda duran itfaiyecilerimize minnettarız. Fedakar çalışmalarının her zaman yanındayız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
