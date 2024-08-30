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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Zeytin Sineği ve Yeşil Kurt Zararlılarına Karşı Kontroller Gerçekleştirdi

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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede zeytin sineği ve pamuk tarlalarında görülen yeşil kurt zararlısına karşı kontroller gerçekleştirdi. Kontrollerin, üreticilerin daha sağlıklı ve verimli bir hasat sezonu geçirmelerine yardımcı olması bekleniyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede zeytin sineği ve pamuk tarlalarında görülen yeşil kurt zararlısına karşı kontroller gerçekleştirdi.

Zeytin sineği, zeytin ağaçlarında ciddi verim kayıplarına yol açabilen bir zararlı olarak bilinirken, pamuk tarlalarında görülen yeşil kurt ise bitkinin gelişimini olumsuz etkileyerek verimi düşürebiliyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zeytin sineği ve pamuk tarlalarında görülen yeşil kurt zararlısına karşı kontroller gerçekleştirdi. Zamanında yapılan bu kontrollerin, zararlılarla etkin mücadele edilmesine katkı sağlayarak üreticilerin daha sağlıklı ve verimli bir hasat sezonu geçirmelerine yardımcı olacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, zeytin ve pamuk üreticilerine zararlılarla mücadele konusunda dikkatli olmaları ve önerilen tedbirleri zamanında almaları konusunda uyarılarda bulundu. Kontrollerin devam edeceği ve zararlıların yoğun olduğu alanlarda gerekli mücadelenin sürdürüleceği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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