Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü pamuk üreticilerini destekliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yağlı tohumlu bitkilerde desteklemeye esas ürün tespitlerine hız kesmeden devam ediyor. Tarım arazilerinde yapılan incelemelerde özellikle pamuk ekili alanlara odaklanan ekipler, monitör tuzak kontrolleri gerçekleştirerek ürün sağlığını yakından takip ediyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri gerçekleştirilen kontrollerin pamuk üreticileri için oldukça faydalı olduğunu belirterek, destekleme programlarının devam ettiğini belirtti. Pamuk üreticileri de tespit ve kontrollerin ürünlerinin sağlıklı gelişimine katkı sağladığını ve verimliliklerini artıracağını ifade ederek Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmalarından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. - AYDIN