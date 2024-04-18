Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda İşletmelerini Denetliyor

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçedeki riske dayalı gıda işletmelerinin kontrollerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda güvenliği ve kalitesini sağlamak amacıyla sık sık denetimler gerçekleştirirken, gıda işletmelerinde hijyen, ürün saklama şartları, üretim yöntemleri ve işletme içi süreçler gibi konularda detaylı incelemelerde bulunuluyor. Denetimlerle, tüketicilere güvenle tüketebilecekleri gıda ürünleri sunulması hedeflenirken, işletmelerin mevzuata uygun hareket etmeleri konusunda bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları da ekipler tarafından sürdürülüyor. Ekiplerin bu yöndeki çalışmaları, ilçedeki gıda işletmelerinin daha bilinçli ve sorumlu bir şekilde faaliyet göstermelerine katkı sağlıyor. - AYDIN