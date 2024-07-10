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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Balık İhracatı Firmalarından Numune Aldı

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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ihracatı yapılan firmalardan mikrobiyolojik ve ağır metal analizleri için numune aldı. Denetimler, balık ürünlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde tüketiciye ulaşması için devam ediyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ihracatı yapılan firmalardan mikrobiyolojik ve ağır metal analizleri için numune aldı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balık ürünlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde tüketiciye ulaşması için gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Balık ihracatı yapılan firmalardan mikrobiyolojik ve ağır metal analizleri için alınan numuneler alınırken, laboratuvarlarda detaylı olarak inceleri yapılacak. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ihracat yapan firmaların belirlenen standartlara uygun üretim yapmalarının önemine vurgu yaparak, tüketicilerin sağlığını korumak adına hassasiyetle çalışmaları süreceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İhracat Söke Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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