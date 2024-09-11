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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Arıcılık Üreticilerine Destek Veriyor

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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcılıkla uğraşan üreticilere yönelik önemli bir çalışma yürütüyor. Faal arı kovanlarının tespiti için saha çalışmaları gerçekleştiriliyor ve desteklemelerin adil dağıtımı sağlanıyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçede arıcılıkla uğraşan üreticilere yönelik önemli bir çalışma yürütüyor.

Desteklemeye esas faal arı kovanlarının tespiti Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sahada gerçekleştiriliyor. Kovanların faal olup olmadığının yerinde tespit edilmesi, arıcılık sektöründe doğru ve adil destek dağıtımını sağlamaya yönelik bir adım olarak öne çıkarken ekipler, belirlenen program doğrultusunda ilçenin farklı bölgelerinde saha çalışmalarına devam ediyor. Arı yetiştiriciliğini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla yapılan saha çalışmaları Söke'de faaliyet gösteren arıcıların desteklemelerden faydalanabilmeleri için büyük önem taşıyor. Desteklemeye hak kazanacak kovanların sayısının netleşmesiyle birlikte, arıcılar hem sektöre katkı sağlayacak hem de üretim kapasitelerini artırabilecek desteklerden faydalanma imkanına sahip olacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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