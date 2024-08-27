Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Arı Konaklatma Yerlerinde Denetimlerini Sürdürüyor

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, arı konaklatma yerlerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, arıcıların kurallara uygun hareket edip etmediği titizlikle inceleniyor. Ekipler, konaklatma alanlarındaki hijyen şartlarını, çevre sağlığını ve arıların sağlığını tehlikeye atabilecek unsurları gözden geçiriyor. Arıların bulunduğu alanların düzenli aralıklarla denetlenmesi, hem arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği hem de bal üretiminin kalitesini koruma açısından büyük önem taşıyor.

Yetkililer, denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ve arıcıların kurallara uymalarının sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirtirken, denetimlerin arı popülasyonunun korunmasına ve tarım alanlarının sağlıklı bir şekilde işletilmesine önemli katkılar sağladığı ifade edildi. - AYDIN