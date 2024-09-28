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Söke'den Rusya ve İtalya'ya Balık İhracatı Başladı

Söke'den Rusya ve İtalya'ya Balık İhracatı Başladı
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Rusya ve İtalya'ya balık ihracatı sürecini başlatarak 2 tırı mühürledi. İlgili ekipler, ihracatın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli ön sağlık sertifikalarını düzenledi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Rusya ve İtalya'ya yapılacak balık ihracatı için ilgili personeller tarafından düzenlenen ön sağlık sertifikaları ile birlikte 2 tır mühürlenerek ihracat süreci başlatıldı.

Söke'nin tarımsal üretim potansiyeli ve kalitesi ile dikkat çeken balıkların hedef ülkelerdeki tüketicilere ulaşması için gerekli tüm işlemler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ilgili ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştirildi. Bu gelişme, Söke'nin tarımsal üretim ve ihracat kapasitesini artırarak yerel ekonomiye olumlu bir katkı sunması açısından da önemli bir adım olarak değerlendirilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ihracatın devamlılığı için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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