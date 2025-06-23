Söke'deki Yangın Ormana Sıçradı
Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale etmek üzere bölgeye itfaiye ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Söke'deki yangın ormana sıçradı
AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçrarken, ekiplerin alevlere müdahalesi başladı.
Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LEVENT TUNCER - Yerel