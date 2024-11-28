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Söke'de Zincir Marketlerde Taklit ve Tağşiş Ürün Denetimi

Söke'de Zincir Marketlerde Taklit ve Tağşiş Ürün Denetimi
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Aydın'ın Söke ilçesinde, taklit ve tağşiş ürünlerin tespit edilmesi amacıyla zincir marketlerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. İlçede devam eden denetimlerde tespit edilen ürünlerin piyasadan çekilmesi sağlandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde taklit ve tağşiş ürünlerin tespit edilmesi için zincir marketlerde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan ve kesinleşen taklit, tağşiş ürünlerin peşine düştü. İlçe genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, eşzamanlı olarak zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Tağşiş ve taklit ürünlerin piyasada bulunurluğunu kontrol eden ekipler, tek tek rafları ve ürünleri inceledi. Tespit edilen ürünlerin piyasadan çekilmesi sağlanırken, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda, kamuoyuna duyurulan taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerin piyasada bulunurluğunu kontrol etmek amacıyla ulusal zincir marketlerde eş zamanlı denetimler yapılmıştır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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