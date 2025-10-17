Haberler

Söke'de Yeni Hükümet Konağı'na Taşınma Süreci Başladı

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı tamamlanan yeni Hükümet Konağı'na taşınma işlemleri başladı. Modern donanımlarıyla dikkat çeken bina, vatandaşlara daha hızlı ve konforlu hizmet sunacak.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan yeni Hükümet Konağı'na taşınma süreci resmen başladı. Modern mimarisi ve çağdaş donanımıyla yeni yapılan Hükümet Binası'na, kamu kurumlarına ait evrak ve dosyaların nakli başladı.

Yetkililer, taşınma işlemlerinin kademeli olarak gerçekleştirildiğini ve vatandaşların hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Yeni Hükümet Konağı'nda Kaymakamlık makamının yanı sıra Nüfus Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmet Merkezi de yer alacak. Böylece Sökeliler, birçok kamu hizmetine tek bir merkezden, hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşabilecek.

Yeni binada kısa süre içerisinde tüm kamu birimlerinin faaliyete geçmesi bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
