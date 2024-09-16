Söke'de Tarımsal Zararlılarla Mücadele İçin Denetim Yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde tarımsal zararlılara karşı etkili mücadele kapsamında Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Teknik personelden oluşan Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri; bölgede pamuk tuzağı, zeytin sineği ve palmiye böceği gibi zararlıları kontrol etti. Denetimlerde, pamuk tarlalarında pamuk tuzağının yaygınlığı ve zararı detaylı bir şekilde incelendi. Ayrıca, zeytin ağaçlarındaki zeytin sineği popülasyonunun izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar yapıldı. Palmiye ağaçlarındaki palmiye böceği varlığı da titizlikle denetlendi. Bu tür düzenli kontrollerin, tarımsal ürünlerin verimliliğini artırmak ve zararlıları önceden tespit etmek açısından büyük önem taşıdığını belirten Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilere zararlılarla mücadelede dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Bölge tarımının sürdürülebilirliğini sağlamak ve çiftçilerin karşılaştığı zorluklara etkin çözümler sunmak amacıyla Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün denetim faaliyetlerinin süreceği belirtildi. - AYDIN