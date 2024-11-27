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Söke'de Su Ürünleri Denetimleri ve Amatör Balıkçılara Uyarılar

Söke'de Su Ürünleri Denetimleri ve Amatör Balıkçılara Uyarılar
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Aydın'ın Söke ilçesinde su ürünleri denetimleri gerçekleştirilirken, amatör balıkçılara avlanma kuralları hakkında uyarılar yapıldı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde, balık çiftliklerine 100 m uzaklık kuralına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Aydın'ın Söke ilçesi sınırları içerisindeki su ürünleri denetimleri gerçekleştirilirken, amatör balıkçılara su ürünleri avı konusunda uyarıda bulunuldu.

Söke İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçemiz sınırlarında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetimler yapılmıştır. Amatör olarak su ürünleri avcılığı yapan balıkçılarımız, balık çiftliklerine en fazla 100 m ye kadar yanaşarak su ürünleri avcılığı yapabilirler. 100 m den daha az mesafede su ürünleri avcılığı yaptıklarının tespiti durumunda İlçe Müdürlüğümüzce idari işlem uygulanacaktır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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