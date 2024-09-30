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Söke'de Pamuk Hasat Makineleri Kontrol Edildi

Söke'de Pamuk Hasat Makineleri Kontrol Edildi
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pamuk hasat sezonunun başlamasıyla birlikte bölgede pamuk üretimini artırmak amacıyla makineleri denetledi. Çiftçilere hasat süreci hakkında bilgiler verildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkili ekipleri tarafından pamuk hasat makineleri kontrol edildi.

Önemli pamuk üretim merkezlerinden biri olan Söke'de pamuk hasat sezonunun başlangıcıyla birlikte, çiftçilerin makinelerini etkili bir şekilde kullanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkili ekipleri bölgedeki pamuk üretiminde kalitenin artırılması ve verimliliğin sağlanması amacıyla pamuk hasat makinelerini kontrol etti. Ekipler, makinelerin teknik durumlarını, güvenlik standartlarını ve işletme verimliliğini detaylı bir şekilde inceledi. Denetim sırasında, çiftçilere hasat sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında bilgiler verildi. Ekipler, bu tür denetimlerin tarımsal üretkenliği artırma hedefi doğrultusunda büyük önem taşıdığını belirterek, denetimlerin tarımsal faaliyetlerde verimlilik sağlamak adına devam edeceğini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım Söke

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