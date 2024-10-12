Söke'de Pamuk Hasat Makineleri Denetim Altında

Aydın'ın Söke ilçesinde Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkili ekipleri tarafından pamuk hasat makineleri kontrol ediliyor.

Önemli pamuk üretim merkezlerinden biri olan Söke'de pamuk hasat sezonunun başlangıcıyla birlikte, çiftçilerin makinelerini etkili bir şekilde kullanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkili ekipleri bölgedeki pamuk üretiminde kalitenin artırılması ve verimliliğin sağlanması amacıyla pamuk hasat makinelerini kontrol ediyor. Ekipler, makinelerin teknik durumlarını, güvenlik standartlarını ve işletme verimliliğini detaylı bir şekilde inceliyor. Denetim sırasında, çiftçilere hasat sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında bilgiler veriliyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu tür denetimlerin tarımsal üretkenliği artırma hedefi doğrultusunda büyük önem taşıdığını belirterek, denetimlerin tarımsal faaliyetlerde verimlilik sağlamak adına devam edeceğini kaydetti. - AYDIN