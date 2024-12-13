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Söke'de Okul Kantinlerine Hijyen Eğitimi Düzenlendi

Söke'de Okul Kantinlerine Hijyen Eğitimi Düzenlendi
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, okul kantinleri ve yemekhanelerinde çalışan personele yönelik hijyen eğitimi düzenleyerek, gıda güvenliği ve hijyen standartlarının önemini vurguladı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, okul kantinleri ve yemekhanelerinde çalışan personele yönelik hijyen eğitimi düzenledi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki toplantı salonunda hijyen kurallarının önemi, gıda sağlığı, temizlik standartları ve kişisel hijyen gibi temel başlıkları kapsayan konularda okul kantinleri ve yemekhanelerinde çalışan personele yönelik eğitim düzenlendi. Yetkililer, eğitimde gıda hijyeninin yanı sıra, okullarda kullanılan malzemelerin doğru şekilde temizlenmesi ve muhafaza edilmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı. İlçedeki okullarda sağlıklı ve hijyenik bir ortamın oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitim okul çalışanlarının gıda güvenliği konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlarken, okul kantinlerinde ve yemekhanelerinde sunulan yemeklerin sağlık açısından daha güvenilir olmasının hedeflendiği eğitimlerin devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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