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Söke'de Okul Kantinlerine Denetim

Söke'de Okul Kantinlerine Denetim
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Aydın'ın Söke ilçesinde, öğrencilerin sağlıklı gıda tüketmesi ve hijyenik ortamda alışveriş yapmaları amacıyla okul kantinleri denetlendi. Tarım ve Orman Müdürlükleri ekipleri, gıda ürünlerini inceledi ve hijyen standartlarını kontrol etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla okul kantinleri denetlendi.

Her gün binlerce öğrenciye ve öğretmene hizmet veren okul kantinlerinde Tarım ve Orman Müdürlükleri ekiplerince denetimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Söke'de de okul kantinleri denetlendi. Muhtemel gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve öğrencilerin hijyenik ortamlarda alışveriş yapması amacıyla kontroller gerçekleştirilirken, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda ürünlerini tek tek inceledi.

Ürünlerin 'okul gıdası' standartlarına uygun olup olmadığı da bakılırken ürünlerin son tüketim tarihi ve etiket kontrolleri yapıldı. Hijyen, çalışma ortamı gibi konularda denetimler de gerçekleştirilirken kantin işletmecilerine öğrenci sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına müsaade edilmediği hatırlatıldı.

Öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları adına kantin denetimlerinin yıl boyunca devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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