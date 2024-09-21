Söke'de Okul Kantinleri ve Anaokulları Denetlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı dolayısıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler okul kantinleri ile anaokullarının mutfak ve yemekhanelerinde denetim gerçekleştrdi.

Öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik beslenme şartlarında eğitim almasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, yetkililer gıda güvenliği, hijyen standartları ve gıda malzemelerinin tazeliğini titizlikle kontrol etti. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çocukların sağlıklı beslenmesi için bu tür denetimlerin önemine dikkat çekerek, kontrollerin devam edeceğini duyurdu. Ayrıca, velilerin de okul kantinlerinde sunulan gıdaları takip etmeleri ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmeleri gerektiği vurgulandı. - AYDIN