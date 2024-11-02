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Söke'de Okul Kantin ve Yemekhanelerine Denetim

Söke'de Okul Kantin ve Yemekhanelerine Denetim
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Aydın'ın Söke ilçesinde, öğrencilerin sağlıklı gıda tüketimi ve hijyenik alışveriş yapmaları amacıyla okul kantinleri ve yemekhaneleri denetlendi. Sağlık ve eğitim ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, gıda ürünlerinin standartlara uygunluğu ve hijyen koşulları incelendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla okul kantinleri ve yemekhaneleri denetlendi.

Aydın'da okul kantin ve yemekhanelerinde denetimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Söke'de de okul kantinleri ve yemekhaneleri Söke Tarım Orman Müdürlüğü, ilçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinden oluşturan komisyon tarafından denetlendi. Muhtemel gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve öğrencilerin hijyenik ortamlarda alışveriş yapması amacıyla kontroller gerçekleştirilirken, ekipler gıda ürünlerini tek tek inceledi. Ürünlerin 'okul gıdası' standartlarına uygun olup olmadığı da bakılırken ürünlerin son tüketim tarihi ve etiket kontrolleri yapıldı. Hijyen, çalışma ortamı gibi konularda denetimler de gerçekleştirilirken kantin işletmecilerine öğrenci sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına müsaade edilmediği hatırlatıldı. Yönetmeliğe aykırı hareket eden kantincilere ise cezai işlem uyguladı. Öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları adına kantin denetimlerinin yıl boyunca devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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